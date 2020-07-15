Влад Плахотнюк использует свои политические инструменты для атаки на Додона, поддерживая Санду...

Владимир Плахотнюк через свои инструменты – Илана Шора, Андриана Канду, Ренато Усатого и других – атакует Игоря Додона, поддерживая тем самым Майю Санду.

Додон привел три аргумента в пользу этого суждения

Во-первых, отметил Додон, активное расследование “кражи века” началось не во времена премьерства Майи Санду, а после того, как она была отправлена в отставку.

Санду встречалась с Ротшильдом и защищала аэропорт Шора. Возвращение авиагавани государству началось тоже только после ее отставки,

И 3-й аргумент: где сейчас находится Плахотнюк? В США. Понятно, что они, США, за мир во всем мире. Но мы понимаем, что Майя Санду ближе им, чем любая другая кандидатура, неважно – Додон или кто другой.

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