Влад Плахотнюк использует свои политические инструменты для атаки на Додона, поддерживая Санду...

|
|
...
|
Политика
Владимир Плахотнюк через свои инструменты – Илана Шора, Андриана Канду, Ренато Усатого и других – атакует Игоря Додона, поддерживая тем самым Майю Санду.
Додон привел три аргумента в пользу этого суждения
Во-первых, отметил Додон, активное расследование “кражи века” началось не во времена премьерства Майи Санду, а после того, как она была отправлена в отставку.
Санду встречалась с Ротшильдом и защищала аэропорт Шора. Возвращение авиагавани государству началось тоже только после ее отставки,
@Telegram KP
Рекомендуем
Обсуждение новости
|