Депутаты Платформы ДиП подписали вотум недоверия правительству Молдовы

Депутаты Платформы ДиП подписали вотум недоверия. Однако их 11 голосов недостаточно даже для регистрации вотума в парламенте. Нужно минимум 25, и недостающие голоса платформисты ждут (и не скрывают этого) в Партии действия и солидарности Майи Санду.

Однако последние взяли паузу до субботы и примут решение на Национальном политическом совете. Ранее Санду указывала, что бессмысленно снимать правительство, если не будет голосов для назначения нового.

При любых раскладах даже супер-объединенной оппозиции всех мастей без Демпартии новый кабмин не собрать. Ну или без ПСРМ, но социалисты стали нерукопожатыми.

Тем временем Андриан Канду пытается надавить на сюСанду и ПДС с требованием скорейшей подачи вотума в парламент. Разногласия в оппозиции, мол, на руку только Додону, а голоса для снятия Кику в парламенте-де найдутся.

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