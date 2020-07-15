Реакция премьер-министра Иона Кику на подписание Платформой ДА вотума недоверия правительству

Политическими колебаниями назвал премьер-министр Ион Кику желание оппозиции отправить нынешний кабмин в отставку. Он призвал политические силы страны заняться более насущными, по его мнению, проблемами.

"Давайте быть солидарными. Давайте объединим усилия, включая парламентариев, чтобы избавиться от пандемии. Это задача страны и общества номер один. Всё остальное — вторично. Так, политические колебания", - заявил Ион Кику.

Напомним, что депутаты от Платформы "Достоинство и правда" подписали вотум недоверия правительству Иона Кику.

В 12-страничном документе перечислены претензии к кабинету министров. В их числе — неэффективное управление социально-экономическим кризисом, ошибки во внешний политике, изолировавшие Молдову на международном уровне, и попытки вмешательства в судебную систему. Лиедр формирования Александр Слусарь призвал сделать то же самое и коллег из ПДС. Однако те решили не спешить.

А председатель PRO MOLDOVA Андриан Канду выразил мнение, что отношение ПДС свидетельствует об отсутствии единства в рядах оппозиции. Идею отставки поддерживает вся фракция партии "Шор" — об этом нам заявила её секретарь Марина Таубер. Демократы же считают выдвижение вотума необоснованным.