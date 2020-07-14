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Здоровье
Минздрав: +269 заболевших коронавирусом за сутки
14.07.2020

269 заболевших коронавирусом за сутки. Такие данные представил этим вечером Минздрав. По данным ведомства, результаты получены после проведения 1789 тестов, из которых 562 – вторичные.

Один из заразившихся прибыл из России, остальные подхватили инфекцию в стране. В то же время сообщается о троих пациентах. Умерших от коронавируса. Это 65-летняя женщина и 84-летний мужчина из Гагаузии, а также 64-летний житель Каларашского района. У всех были сопутствующие заболевания.

Общий итог заболевших -  19 708 человек. Из них 13 033 пациентов вылечились, еще 655 скончались.


 
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