Согласно оценке Фонда устойчивого развития Молдовы (FDD Moldova), в 2020 году из-за засухи сезон ирригации начался значительно раньше обычных сроков.

Некоторые садоводческие и виноградарские сельхозпредприятия начали периодически включать системы орошения на плантациях уже в феврале. В результате, на начало июля текущего года в зонах действия десяти централизованных систем ирригации, реконструированных в ходе американской донорской программы «Compact» в 2010-2015 гг, на регулярной основе орошалось более 2,5 тыс. га, на сельхозугодья было подано более 2 млн кубометров воды из рек Днестр и Прут (в 2019 – менее 1,5 тыс. га и 650 тыс. кубометров соответственно).

В июле, несмотря на осадки во многих районах страны, упомянутые системы ирригации работают интенсивно. По данным FDD Moldova, примерно на 32% земель, орошаемых централизованными системами ирригации, выращиваются овощи, на 29% - фрукты и посадочный материал плодовых культур, на 8% - виноград и ягоды.

Всего в Молдове насчитывается 88 систем ирригации, в основном построенных в 70-80-х гг. прошлого века. В настоящее время в работоспособном состоянии находится лишь 21 из них. Десять систем ирригации было реконструировано и модернизировано на средства Корпорации США «Вызовы тысячелетия» в рамках программы «Compact». Они способны подать воду на 13,5 тыс. га сельхозугодий.

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