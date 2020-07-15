Майя Санду о возможном возвращении во главе правительства: на мне список не закончился

„Президент может консолидировать государственные учреждения. Представьте себе, какими являются наша система правосудия и другие государственные учреждения, которые имеют роль наведения порядка. Представьте, что люди в этих учреждениях имеют поддержку президента не на месяц, а на четыре года. В тот момент, когда президент поддерживает определенную реформу, которая начинается внутри, у этих людей будет больше мужества и уверенности, чтобы двигаться вперед”. Об этом заявила Майя Санду после того, как ее спросили, что может сделать президент Республики Молдова, имеющий ограниченные полномочия в парламентском государстве, отмечает IPN.

По мнению Майи Санду, президент Республики Молдова может сыграть важную роль в ситуации, в которой находится сейчас страна. „Речь идет о том, что мы должны навести порядок в политическом классе Республики Молдова в ситуации нашего парламента, состоящего из всевозможных туристов и депутатов, которые неоднократно поменяли партию в последние годы”,- уточнила Майя Санду в ходе передачи „Cutia Neagră” на телеканале TV8.

Отвечая на вопрос, вернется ли она в кресло премьер-министра, лидер ПДС утверждает, что в Республике Молдова есть и другие граждане, достойные этой должности.

„Премьер-министр - важная, интересная, почетная должность, но я не дам вам ответа сейчас, потому что этим будут спекулировать. Важно, чтобы премьер-министром стал человек способный, который может построить команду и который может управлять страной и командой в эти довольно трудные времена. Есть люди, способные в Республике Молдова, список на мне не закончился”, - заявила Майя Санду.