Какие перспективы перед Молдовой откроет обновленная железная дорога

На железной дороге Молдовы праздник – сюда поступила первая партия из 12 произведенных в Казахстане локомотивов. Автоматизированные, современные, маневренные, они заменят старые изношенные машины, которые требовали дорогого обслуживания. Чтобы управлять ими, машинисты прошли специальные курсы.

«Благодаря вводу в эксплуатацию этих локомотивов, а также эффективному восстановлению железнодорожной инфраструктуры компании удастся не только оптимизировать расходы, но и восстановить доверие пассажиров, а также оживить грузовые перевозки», - убежден президент Игорь Додон.

На железной дороге рассчитывают, что теперь у предприятия появятся новые заказчики. «Мы сейчас ведем переговоры насчет транзита, чтобы перетянуть больше груза через нашу страну. Чтобы грузы не уходили в Польшу или украинские порты», – сообщил генеральный директор ГП «Железная дорога Молдовы» Андриан Ончану.

Инвестиционный проект на общую сумму более 106 миллионов евро, финансируемый ЕБРР и ЕИБ, кроме покупки поездов также предусматривает ремонт железной дороги от Бендер до Джурджулешт протяженностью 233 км. ЖДМ заменит рельсы, отремонтирует 39 железнодорожных переездов и заменит на станциях все генераторы. На очереди обновление более 200 километров путей и закупка вагонов. Предприятию понадобится обновить почти все пять тысяч вагонов разного типа.

Мария БУИНЧУК, Светлана ШЕЛЕСТ