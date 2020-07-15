У жены беглого молдавского олигарха Плахотнюка хотят отобрать яхту и виллы в Испании

Супруга судится с двумя гражданами Румынии, которые якобы пытались вместе с другими физическими и юридическими лицами, лишить ее обманным путем имущества.

После выдачи нескольких предварительных постановлений о замораживании суд Кипра отклонил ходатайство жены Влада Плахотнюка Оксаны Килдеску о назначении единственного бенефициара дохода от продажи яхты и испанской недвижимости. В ходе рассмотрения суд счел, что спор не подпадает под его юрисдикцию, хотя среди обвиняемых были два гражданина Кипра, сообщает nokta.

По сообщению mondaq.com, г-жа Килдеску, проживающая в Соединенных Штатах Америки, подала в суд на двух румынских граждан, жителей Дубая, за то, что они якобы пытались вместе с другими физическими и юридическими лицами, лишить ее обманным путем имущества, яхты и собственности в Испании.

Помимо двух румынских граждан, Килдеску подала в суд на компанию в Испании, компанию на Кипре, кипрского резидента, компанию, зарегистрированную в Гонконге, и компанию, зарегистрированную на Сейшельских островах.

По словам юристов, проблема в этом разбирательстве заключалась в завершении или отмене выданных заказов, что привело к замораживанию счетов в Объединенных Арабских Эмиратах на сумму более 62 миллионов евро, а также к выдаче или отклонению других запрошенных заказов. В частности, Килдеску запросила следующие декларативные решения:

1. Она является конечным владельцем всех акций в капитале испанских, кипрских, гонконгских и сейшельских компаний и их активов;

2. Граждане Румынии вступили в сговор друг с другом или с другими лицами на Кипре и в других местах, чтобы нанести материальный ущерб заявителю, жене Влада Плахотнюка.

Судьи на Кипре отклонили ходатайства Килдеску, поскольку посчитали, что кипрские суды не могут рассматривать дело на основании заявления о назначении права собственности на испанскую собственность, зарегистрированную на имя испанской компании, принадлежащей, компании Сейшельских островов.

По сообщению Rise Moldova, Оксана Килдеску — дочь художника и скульптора Эмиля Килдеску и жена Владимира Плахотнюка, бывшего лидера Демократической партии Молдовы. Они несколько раз женились и развелись, последнее официальное разделение было зарегистрировано в 2009 году. У Клидеску и Плахотнюка двое детей, Тимофей и Инокентий.

В конце 90-х годов Оксана Килдеску была мажоритарным акционером Minor SRL, первого имени Finpar Invest SRL, старейшей компании семейства Плахотнюков. Она также появилась в качестве конечного бенефициара Axecorp Trading LTD, кипрской компании, связанной с Sigmateli LTD, другой кипрской компании, указанной в документах, согласно кадастровым данным из Румынии и Франции, владельцем трех вилл.

ПАВЕЛ МУНТЯН