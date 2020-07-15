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Здоровье
Коронавирус в Молдове – ситуация на утро 15 июля
15.07.2020

Сохраняется тревожная эпидемиологическая обстановка.

С начала эпидемии по утро 15 июля 2020 года в Молдове было выявлено 19 708 случаев заболевания вирусом нового типа COVID-19.

Общее количество проведенных тестов на коронавирус достигло 120 675.

Излечившимися от коронавируса числятся 13 298 человек. Под домашним наблюдением находятся 28 400 человек. Скончались от Covid-19 658 человек. 

За последние сутки в республику въехали 4 963 человек, заполнившие такое же количество эпидемиологических карточек с обязательством самоизолироваться сроком на 14 дней.


 
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