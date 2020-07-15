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Общество
Майя Санду: Я живу на 5 000 леев в месяц
15.07.2020

Майя Санду изо всех сил поддерживает имидж честной скромницы, у которой нет денег - будучи приглашенной в качестве гостя в телепроект Cutia Neagra, она заявила, что ей не хватает денег, а PAS, дескать, влачит нищенское существование:

- Я живу на сбережения, которых скоро не останется. У меня нет зарплаты, потому что в нашей партии не хватает денег. Я плачу 600 леев за коммунальные услуги, 200 леев за телефон. Трачу около 5000–6000 леев в месяц, - заявила Санду.

Ранее Санду уже уверяла, что живет на "последние сбережения", но, как видно, эти "сбережения" все не заканчиваются.

Автор: Михаил Генчу


 
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