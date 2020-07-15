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Штефана Гацкана все еще охраняют
15.07.2020

Депутат находится под охраной с 1 июля. Об этом стало известно во время эфира передачи на одном из телеканалов республики, гостем которой стал глава государства Игорь Додон.

Он поделился деталями того, почему сотрудники Службы государственной охраны и безопасности(СГОБ) продолжают охранять депутата Партии социалистов Штефана Гацкана.

- У него все еще есть охрана, потому что она была предоставлена на определенный срок, учитывая его жалобы на то, что существуют риски для личной безопасности, - рассказал президент.

Ранее «Блокнот Молдовы» писал, что Штефану Гацкану предложили 500 тысяч евро за переход из ПСРМ в парламентскую фракцию «Pro Moldova».

Об этом рассказал Игорь Додон в эфире передачи «Президент отвечает».

– Несколько дней назад он пришел ко мне напуганный, сказал, что к нему пришла родственница от Виолетты Иванов и положила на стол полмиллиона евро. Я предложил депутату обратиться в Генеральную прокуратуру, но тот, видимо, решил поступить иначе. Он не захотел подавать заявление.

Кстати, несколько депутатов социалистов подали такие жалобы в Генпрокуратуру и по ним возбуждены уголовные дела. Что с ним произошло после этого мне неизвестно, я не говорил с ним. Я категорически против некоторых их действий, например, с венками, это черта, которую нельзя пересекать, — рассказал Игорь Додон в эфире передачи от 3 июля 2020года.

Автор: Михаил Генчу


 
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