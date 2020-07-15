Саакашвили врет - тело Котовского не похитили из мавзолея на Украине

Несколько дней назад экс-президент Грузии заявил о том, что останки легендарного комбрига исчезли из склепа-мавзолея в Подольске.

Несколько дней назад в молдавских СМИ появилась информация об исчезновении останков Григория Ивановича Котовского из склепа-мавзолея, который находится в Одесской области. СМИ сослались на заявления экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Мавзолей Котовского (Фото: ritmeurasia.org).

"При этом украинский политик грузинского происхождения с умным видом размышляет о том, что со стороны родственников не было попыток забрать останки советского комбрига. И вообще Саакашвили считает, что никто даже и не признает свое родство с Григорием Ивановичем, - написал в ФБ председатель общественного совета "За свободную Родину" Игорь Тулянцев. - Могу с уверенностью сказать: во-первых, останки Котовского до сих пор находятся в склепе-мавзолее в Подольске на своём месте. Говорю об этом со всей ответственностью. Информация проверена.

Во-вторых, прямая внучка Григория Ивановича Котовского - Мария Григорьевна Котовская неоднократно обращалась с просьбой к украинским властям передать ей останки родного деда для последующего перезахоронения на его родине.

Останки Григория Ивановича надо перезахоронить на Родине (Фото: slovo.odessa.ua).

В-третьих, для процедуры перезахоронения была проделана колоссальная работа. Напомню: Григорию Котовскому было присвоено звание Почетного гражданина города Хынчешть (Котовск).

И мы продолжаем серьезно заниматься вопросом возврата останков Григория Котовского на его историческую Родину. Это все, что нужно знать о заявлениях Саакашвили.

Обычный болтун, который совершенно на ровном месте сделал волны в тазике. Но я не исключаю, что это некая "разведка боем". От этих жутко закомплексованных политических импотентов можно ожидать много пакостей.

Вот каково состояние останков легендарного комбрига (Фото: скрин с видео).

И если с останками Григория Котовского что-то произойдёт, то к этому точно будут причастны украинские власти. Ну, или околоплавающие мелкие рыбешки наподобие Саакашвили. Они до сих пор воюют с памятниками и нашей историей. А ведь обещали с коррупцией и бедностью!"

ЛЕОНИД РЯБКОВ