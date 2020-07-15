Богдан Цырдя: Многих депутатов платформы «ДА» уже взяли на абордаж депутаты из Pro Moldova

Майя Санду убеждена, что ее никто не предаст. Последние недели поведение некоторых парламентариев вызвало в народе полное недоумение, учитывая, как легко они покидали свои партии и примыкали к оппозиционно настроенным фракциям.

Молдавский политолог Богдан Цырдя прокомментировал действия некоторых депутатов.

- Вчера Майя Санду решила сыграть роль бабы Ванги, заявив, что ее формирование никто не покинет.

На данном этапе Майя Григорьевна права. И причин несколько:

1. Если Плахотнюк вытащит несколько депутатов из ПДС, правые откажутся от переговоров с ПРОдам Молдову. Фракции Плахотнюка окажутся в полной изоляции в парламенте. А значит, потеряют аэропорт и попадут в тюрьму.

2. Плахотнюк обещал своим покровителям из США, что он может обеспечить голоса для падения правительства Кику и формирование нового большинства и правительства. Короче, Плахотнюк обещал сделать Санду президентом и уничтожить Игоря Додона взамен своей свободы. И если он выведет хоть одного депутата ПДС-век свободы не видать!

3. У Плахотнюка и так не менее 5 консерв в блоке АКУМ. Зачем ему выводить их? У них задача влиять на Майю, проводить и защищать интересы Плахотнюка! Один показывает видео с кульками, второй бросает кульки по парламенту, третий обращается в КС, четвертый воет, что Гацкана похитили!

Но Майя Григорьевна должна понимать, что Плахотнюк будет подкупать депутатов изнутри блока АКУМ, увеличивать количество консерв. И это будет происходить до тех пор, пока большая часть фракции не перейдет на содержание олигарха.

ПДС получая поддержку от Сороса, меньше рискует потерять депутатов из-за подкупа. А вот ППДП Нэстасе -другое дело. Многих депутатов платформы ДА уже взяли на абордаж депутаты из ПРО Молдова. Ходят упорные слухи, что у Плахотнюка появились новые стипендиаты именно из ППДП. И эти депутаты продвигают главные месседжи олигарха! Но об этом мы напишем в другой раз, - прокомментировал Богдан Цырдя создавшуюся в парламенте ситуацию.

Автор: Михаил Генчу