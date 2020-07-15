МВД России завершило расследование в отношении одного из участников "Ландромата"

Следственный департамент МВД России завершил расследование в отношении одного из участников "Ландромата" - известной схемы по выводу денег из России через Молдову. Как передает агентство "ИНФОТАГ", российское издание kommersant.ru пишет о том, что речь идет о члене Совета директоров банка "Европейский экспресс" Олеге Кузьмине, который "был знаком и непосредственно общался с Владимиром Плахотнюком и Вячеславом Платоном".

"Бывший банкир полностью признал свою вину в выводе из России средств по так называемой молдавской схеме и заключил досудебное соглашение. Перед судом он предстанет как активный участник преступного сообщества, в деятельности которого было задействовано несколько десятков кредитных учреждений, отмывших миллиарды рублей",- пишет издание. По версии следствия, в 2013-2014 годах банк "Европейский экспресс" был одной из крупнейших площадок по выводу средств из России, в том числе через ряд молдавских банков. Эта схема получила название "Ландромат", расследование по ней продолжается уже пять лет.

"Олег Кузьмин, как установили в МВД РФ, был знаком и непосредственно общался с организаторами преступного сообщества, занимавшегося выводом средств из России: бывшим председателем правившей в Молдове Демократической партии Владимиром Плахотнюком (числится в розыске сразу по трем уголовным делам) и скандально известным молдавским бизнесменом Вячеславом Платоном (приговорен на родине к 25 годам заключения, а недавно освобожден)", - пишет kommersant.ru.

Издание отмечает, что "еще одним не менее важным действующим лицом в этой схеме был Александр Коркин, имевший хорошие связи как в банковских кругах, так и среди крупных коммерсантов".

"Первых он, по версии следствия, склонял к участию в "молдавской схеме", а вторых выводил на этих самых банкиров.Кстати, именно Александр Коркин - акционер молдавского Victoriabank, владельцем которого считается молдавский олигарх Плахотнюк, в феврале прошлого года стал, по сути, первым фигурантом этого громкого дела, арестованным непосредственно за причастность к выводу средств из России"