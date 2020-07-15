Павел Зинган. Депозиты онлайн от Moldova-Agroindbank. Теперь ваши деньги не спят

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Интервью
Мобильное приложение Moldova-Agroindbank дополнилось новой опцией – депозиты онлайн. Читайте обзор этого функционала
Деньги не спят
В культовом фильме Оливера Стоуна 1987 года «Wall street» главный антигерой, Гордон Гекко, стоит на берегу моря, любуется рассветом, держит в руке мобильный телефон размером с кирпич и говорит ключевую фразу фильма: «Деньги не спят».
Это кино. В жизни все происходит чуть по-другому. Тем не менее, когда удается заработать и отложить деньги, то глупо держать их дома в кэше или просто в остатке на карточке. Разумнее положить на депозит.
Но тут вступает в борьбу разум и лень. Проценты по депозиту, все-таки, не 100 и даже не 10 процентов в год. С небольших сумм речь вообще идет о 100-200 евро в год. И мозг начинает сравнивать выгоду и хлопоты. Надо ехать в банк, надо подписывать договор, надо снимать со счета проценты. Тем более, если депозитный счет с правом пополнения. Это же значит «много» поездок в банк.
Новый функционал мобильного приложения MAIBank дает все козыри разуму и не оставляет лени не шанса.
Как открыть вклад онлайн
Теперь – очень просто. В MAIBank появилась новая опция в главном меню: «открытие вклада».
Достаточно кликнуть по этой опции и вы можете в течение нескольких минут, в онлайн режиме, открыть депозитный счет в Moldova-Agroindbank
Сейчас эта услуга возможна в двух вариантах: минимальная сумма вклада 1000 лей или минимальная сумма вклада – 25000 лей.
Вы выбираете вариант вклада. Следующий шаг – выбор карты (если у вас их несколько) с которой вы откроете счет, и на которую будут приходить проценты по вкладу. И третий шаг – вы читаете выдержки из договора на вклад. Если вы согласны, то еще одно касание экрана – и депозит открыт.
Детали
Резюме в пользу разума и против лени
Если у вас есть 25 000 лей на карте или дома в кэше, то всего три клика в приложении MAIBank принесут вам 2 812 лей и 50 бань за год. Так что теперь разбудить деньги легко.
Есть и еще один бонус. Процентные ставки по депозитам, открытым онлайн, на 0,5% выше, чем процентные ставки на аналогичные депозиты, но открытые старым, консервативным способом. Так что – выбирайте онлайн.
Павел Зинган
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