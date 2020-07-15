Павел Зинган. Депозиты онлайн от Moldova-Agroindbank. Теперь ваши деньги не спят

Мобильное приложение Moldova-Agroindbank дополнилось новой опцией – депозиты онлайн. Читайте обзор этого функционала

Деньги не спят

В культовом фильме Оливера Стоуна 1987 года «Wall street» главный антигерой, Гордон Гекко, стоит на берегу моря, любуется рассветом, держит в руке мобильный телефон размером с кирпич и говорит ключевую фразу фильма: «Деньги не спят».

Это кино. В жизни все происходит чуть по-другому. Тем не менее, когда удается заработать и отложить деньги, то глупо держать их дома в кэше или просто в остатке на карточке. Разумнее положить на депозит.

Но тут вступает в борьбу разум и лень. Проценты по депозиту, все-таки, не 100 и даже не 10 процентов в год. С небольших сумм речь вообще идет о 100-200 евро в год. И мозг начинает сравнивать выгоду и хлопоты. Надо ехать в банк, надо подписывать договор, надо снимать со счета проценты. Тем более, если депозитный счет с правом пополнения. Это же значит «много» поездок в банк.

Новый функционал мобильного приложения MAIBank дает все козыри разуму и не оставляет лени не шанса.

Как открыть вклад онлайн

Теперь – очень просто. В MAIBank появилась новая опция в главном меню: «открытие вклада».

Достаточно кликнуть по этой опции и вы можете в течение нескольких минут, в онлайн режиме, открыть депозитный счет в Moldova-Agroindbank

Сейчас эта услуга возможна в двух вариантах: минимальная сумма вклада 1000 лей или минимальная сумма вклада – 25000 лей.

Вы выбираете вариант вклада. Следующий шаг – выбор карты (если у вас их несколько) с которой вы откроете счет, и на которую будут приходить проценты по вкладу. И третий шаг – вы читаете выдержки из договора на вклад. Если вы согласны, то еще одно касание экрана – и депозит открыт.

Детали

По предлагаемым сейчас вкладам отличаются процентные ставки. При минимальном остатке в 25000 лей процентная ставка в леях 3,75% годовых, при остатке 1000 лей – 3,5% годовых. Есть возможность открыть депозит в евро или долларах. Понятно, что годовые ставки там будут ниже. Их покажет приложение при выборе валюты вклада. Срок вклада 1095 дней. Это срок для неснижаемого остатка. Условия вклада позволяют вам сверх этого остатка пополнять и снимать остатки по вкладу в любой момент. Начисление процентов идет исходя из фактического остатка средств на счете за каждый день нахождения средств на счету. Выплата процентов производится ежемесячно на ту карту, которую вы указали при открытии депозитного счета.

Резюме в пользу разума и против лени

Если у вас есть 25 000 лей на карте или дома в кэше, то всего три клика в приложении MAIBank принесут вам 2 812 лей и 50 бань за год. Так что теперь разбудить деньги легко.

Есть и еще один бонус. Процентные ставки по депозитам, открытым онлайн, на 0,5% выше, чем процентные ставки на аналогичные депозиты, но открытые старым, консервативным способом. Так что – выбирайте онлайн.

Павел Зинган