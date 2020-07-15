Андрей Нэстасе: интересы Плахотнюка и личные амбиции

В последние месяцы члены отдельных молдавских парламентских фракций делают все от них зависящее, чтобы втянуть страну в новый политический кризис, связанный с отставкой правительства. Главными инициаторами предполагаемого вотума недоверия стали некогда непримиримые противники – бывший спикер парламента Андриан Канду и экс-министр МВД глава платформы «Достоинство и правда» (DA) Андрей Нэстасе.

Напомним, что на протяжении нескольких лет основные разногласия между этими двумя джентльменами были связаны с фигурой олигарха Влада Плахотнюка, который является сводным родственником бывшего экс-спикера главного законодательного органа страны и «врагом номер один» всех борцов с коррупцией молдавского государства.

Однако на сегодняшний день, несмотря на заявления г-на Нэстасе о его заслугах в «свержении режима Плахотнюка», все его действия направлены именно на возвращение былого величия олигарха. Отметим, что Плахе для этого не потребуется ни возвращаться на родину, ни, тем более, занимать какие-либо официальные руководящие должности в молдавском государстве – через подконтрольных депутатов и возможных министров из блока Pro Moldova он сможет спокойно управлять страной. Единственной помехой для беглого преступника может стать разница в часовых поясах. Тем не менее, не стоит сомневаться, что госслужащие быстро привыкнут получать указания и отчитываться в ночное время, когда в Майами разгар рабочего дня…

Большинство политических экспертов склоняются к тому мнению, что опрометчивая деятельность Нэстасе связана с его завышенными амбициями. Ради заветной должности премьер-министра он готов наступить на горло собственной песне и заключить союз хоть с чертом, но против действующего главы кабмина Иона Кику. Однако, если разобраться в ситуации чуть более подробно, то можно прийти к весьма интересным выводам.

Итак, на протяжении всей своей политической карьеры Андрей Нэстасе позиционировал себя как главный борец с олигархами, Плахотнюка считал личным врагом, а главным его обещанием избирателям была долгожданная «посадка кукловода». Однако каких-либо реальных действий для этого бывший министр МВД не предпринял как занимая руководящую должность в правительстве, так и находясь в оппозиции.

Например, победив на выборах примара Кишинева в 2018 году, председатель партии «Достоинство и правда» сделал все, чтобы у руля молдавской столицей продолжила находиться человек Плахотнюка - Сильвия Раду.

Сначала Нэстасе допустил детское нарушение правил избирательной кампании, призвав избирателей в день выборов на своей странице в социальной сети отдать голоса за его скромную персону. Тем самым он - возможно, сознательно - нарушил закон. Естественно, это не могло не сыграть решающей роли в электоральной гонке. В 2018 году Нэстасе одержал победу на выборах и должен был добиваться должности, используя для этого всевозможные судебные инстанции, в том числе международные. Однако, как это часто бывает у лидера DA, все закончилось лишь громкими словами о массовых народных протестах.

Последние, кстати, были также организованы таким образом, чтобы полностью дискредитировать прозападную оппозицию, лидером который на тот момент и являлся Нэстасе. Вместо ежедневных массовых шествий, которые были заявлены политиком, все акции его сторонников скатились к немногочисленным митингам, одиночным пикетам, а потом и вовсе ушли в муниципии, где с позором провалились.

Кстати сам политик тогда обронил следующую фразу: «Меня не сильно интересует утверждение мандата (примара Кишинева. – Авт.), меня интересует демократизация, модернизация этой страны, в которой хочу жить я, моя семья и все мы».

Тогда молдавские журналисты (преимущественно русскоязычных изданий) расценили реплику Нэстасе как признание в том, что, выдвигая свою кандидатуру на пост столичного градоначальника, он и не рассчитывал на победу, а участвовал в своеобразной разминке перед парламентскими выборами. Вполне возможно и другое – главной целью проевропейского политика было недопущение победы на выборах социалиста Иона Чебана и сохранение влияния в Кишиневе людей Плахотнюка.

Следующий момент – это руководство председателем DA министерством внутренних дел. По факту Нэстасе был дан карт-бланш на арест Плахотнюка, однако для достижения этой цели политик не сделал ровным счетом ничего. Более того, по мнению отдельных СМИ, в 2019 году во время своего визита в Вашингтон и посещения здания ФБР он не только не смог добиться уголовного преследования олигарха со стороны американских властей, но и полностью дискредитировал саму борьбу.

«В начале визита в Соединенные Штаты я встретился со старшими должностными лицами ФБР и вручил письмо, в котором просил американских партнеров оказать нам полную поддержку в поиске и привлечении к ответственности перед юстицией в РМ всех тех, кто совершил эти правонарушения, начиная с Владимира Плахотнюка, Илана Шора и всех их сообщников» - так свой визит в США Нэстасе описал в Facebook.

Однако, по информации людей, входивших в состав делегации и высказывавшихся анонимно в СМИ, министр МВД в ходе переговоров с офицерами ФБР сделал все, чтобы превратить Плаху из международного преступника, замешанного в продаже оружия боевикам ИГИЛ, контрабанде наркотиков и разворовывании денег американских налогоплательщиков, в «узника совести», преследуемого на родине исключительно по политическим мотивам.

Идем дальше. Буквально пару недель назад Нэстасе громогласно заявил, что регулярно консультируется с послом США в Кишиневе по вопросам экстрадиции Плахотнюка и что его встречи «чрезвычайно полезны для обеих сторон». Какое же мнение сформировалось у американских дипломатов по итогам общения с лидером DA? Его некоторое время назад озвучил пресс-секретарь посольства: «Владимир Плахотнюк в настоящее время находится в США. На данный момент он подвергается административным процедурам депортации. Такие процедуры, в том числе с учетом судебного рассмотрения, могут занять длительное время».

Если перевести эти слова с языка дипломатов на нашу «крестьянскую мову», то получится примерно следующее: Плахотнюк действительно в США, американские власти получили официальный запрос на его экстрадицию, но выполнять его никто не собирается, так как вину олигарха еще нужно доказать в суде. С учетом же отсутствия состава преступления перед американским государством, адвокатов Плахи и финансовых возможностей «кукловода», свою старость он встретит на берегу теплого океана, а, возможно, и в статусе американского гражданина.

Здесь важно отметить, что логика дипломатов заокеанской страны вполне понятна: в случае экстрадиции Плахотнюка могут вскрыться весьма интересные сведения как о его бегстве в США, так и о преступлениях, связанных с контрабандой оружия в Северную Африку, продажей наркотиков, выводе незаконно заработанных денежных средств в американские банки и, самое главное, возможной вовлеченности во все эти процессы представителей Ленгли, Пентагона и (или) госдепа.

Возвращаясь же к потенциальной отставке правительства Иона Кику, вспомним, что происходит сегодня среди членов молдавских прозападных партий.

«Если мы правильно понимаем, в партии Андрея Нэстасе неожиданно озаботились тем, что делать, если партия Майи Санду вотум недоверия против правительства Молдовы поддержит, если его вынесут на голосование пленума парламента, а далее ничего не изменится - то есть не наберется 51 депутатский голос в поддержку» - делятся инсайдом редакторы популярного телеграм-канала «Гений Карпат», авторство которого некоторые приписывают небезызвестному советнику президента Владимира Воронина Марку Ткачуку.

Однако, по нашим данным, большинство членов DAбеспокоятся как раз о другом. Окончательное формирование коалиции Канду-Шор-Нэстасе при молчаливой и отстраненной поддержке Санду и двух-трех депутатов Демпартии моментально дискредитирует всех проевропейцев в глазах потенциальных избирателей (из-за открытой связи с Канду-Плахотнюком) и вынудит их сформировать новое правительство, членам которого придется взять на себя ответственность за разрешение всех существующих экономических трудностей. О возможной же финансовой поддержке из России в этом случае, естественно, можно забыть…

Сам Андрей Нэстасе, который уже открыто говорит о своих планах стать главой нового кабмина, не боится ничего. А какой смысл ему беспокоится, ведь и в случае с премьерством высока вероятность, что он лишь играет роль, возможно, отведенную ему именно Плахотнюком?

Александр МЕДВЕДЕВ