Несмотря на пандемию, границы Молдовы продолжают пересекать большое количество людей

За последние сутки 10386 человек пересекли границу нашей страны. Из общего количества, 4963 человека — въехало в Молдову. Впрочем, многие люди уезжают из страны. Это говорит о том, что они имеют двойное гражданство. Ведь в условиях пандемии, страны закрыты для иностранцев. К примеру, Италия для Молдовы закрыта до конца июля.

Согласно статистике, с 10 марта по 1 июня в Молдову вернулись около 415 тыс. наших граждан. Поток приезжих и уезжающих с каждым днём увеличивается, но экспертам пока сложно предсказать, что будет дальше.

"Планируют ли они остаться навсегда, будут ли они искать работу или откроют бизнес, это очень сложные вопросы. Скорее всего, нынешняя ситуация - это просто перерыв, люди пытаются преодолеть этот период", - заявила недавно демограф Ольга Гагауз.

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