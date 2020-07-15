Аллергия у собаки: 7 признаков, которые нужно знать каждому владельцу

Аллергия на цветение трав и растений преследует не только людей, но и некоторых домашних животных. И, конечно, в этот непростой период они очень нуждаются в нашей помощи. Если у вашей собаки появились симптомы из нашего списка — возможно, вам пора обратиться к ветеринару.

Зуд

Атопия или аллергический зуд — это вторая по распространенности причина (после аллергии на укусы блох), из-за которой собаки начинают не просто чесаться, но и покусывать кожу зубами. Чаще всего, зуд возникает в тех местах, которые контактировали с внешними аллергенами. Это подушечки на лапах, живот и морда.

Что делать: Облегчите состояние животного, вымыв его шампунем для чувствительной кожи. Банные процедуры помогут удалить с шерсти пыльцу и другие потенциальные аллергены. При сильном, изматывающем зуде срочно обращайтесь к специалисту.

Вылизывание лап

Постоянное вылизывание лап — классический симптом аллергии у собак. Такими действиями питомцы пытаются успокоить зуд и жжение на коже, но делают себе только хуже — ведь аллергены со слюной попадают внутрь организма.

Что делать: До обращения к ветеринару проверьте лапы животного на предмет инородных тел или ран. Если состояние принимает навязчивый характер, не пытайтесь лечить собаку самостоятельно — возможно, из-за постоянного вылизывания у животного развилась вторичная инфекция.

Почесывание морды и/или чихание

Как и у людей, аллергия на пыльцу у собак может проявляться в виде насморка и зуда в носовой полости, вызывающего чихание.

Что делать: Ни в коем случае не давайте животному антигистаминные препараты! Во‑первых, они малоэффективны для собак, а во-вторых, с «человеческими» препаратами легко допустить передозировку. Правильное лечение может назначить только ветеринарный врач.

Выпадение шерсти

Если у животного начала активно выпадать шерсть, появились перхоть, проплешины и признаки алопеции, это может быть проявлением аллергического дерматита. При этом заболевании кожа начинает сохнуть, шелушиться и воспаляться, что провоцирует усиленную потерю волосяного покрова.

Что делать: Не игнорируйте этот симптом. Усиленное выпадение шерсти также может быть признаком заражения паразитами и гипотиреоза. Визит к врачу обязателен!

Раздражение на коже

К одним из наиболее неприятных «побочных» признаков аллергии относят кожную инфекцию, которая возникает из-за навязчивого расчесывания кожи. Покусывая и вылизывая кожу, собака может легко занести грязь и возбудителей заболеваний в микротрещины и ранки. Ситуация напоминает замкнутый круг: питомец травмирует кожу, прикасаясь к ней зубами и языком, но из-за инфекции вынужден чесаться и вылизываться еще больше.

Что делать: Если вы заметили признаки раздражения на коже животного, промойте ее чистой водой с мягкими моющими средствами. Вы также можете смазать пораженные места специальными лечебными средствами для собак — например, на основе кокосового масла. Если покраснение распространилось, и доставляет животному сильные неудобства — обратитесь к ветеринару.

Ушная инфекция

В дополнение к кожной инфекции при аллергии у собаки может развиться вторичная ушная инфекция — особенно, если питомец все время почесывает уши лапой и интенсивно трясет головой.

Что делать: Ушные инфекции — частый компаньон пищевой аллергии. Некоторые породы к ним предрасположены — например, бассеты, у которых уши опущены вниз. При возникновении воспаления обязательно расскажите врачу о новых продуктах, которые вы вводили в рацион, чтобы специалист мог правильно поставить диагноз до того, как инфекция приобретет хронический характер.

Кашель

В отличие от людей кашель, чихание и повышенное слезотечение у собак при аллергии возникает редко. Но если уж таковые возникли — сомнений нет: у животного может быть реакция на пыльцу.

Что делать: Не тяните с обращением к ветеринару! Кашель и чихание также могут сигнализировать о развитии анафилактического шока, вызванного укусом насекомого.