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Экономика
В «молдавской схеме» вывода денег заключили сделку со следствием
15.07.2020

Следственный департамент МВД РФ завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего члена совета директоров банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина, который был одним из крупнейших игроков на теневом финансовом рынке. 

Экс-банкир полностью признал свою вину в выводе из России средств по так называемой молдавской схеме и заключил досудебное соглашение. 

Перед судом он предстанет как активный участник преступного сообщества, в деятельности которого было задействовано несколько десятков кредитных учреждений, отмывших миллиарды рублей.

В поле зрения правоохранителей Кузьмин попал лишь в апреле 2019 года, когда к президенту Владимиру Путину обратилась председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. В частности, она попросила главу государства дать указание силовикам разобраться с огромными теневыми потоками наличности в ТК «Садовод», ТЦ «Москва» и «Фуд-Сити», которая, как потом выяснилось, выводилась из России в том числе через структуры Олега Кузьмина.

Последний, как установили в МВД, был знаком и непосредственно общался с организаторами преступного сообщества, занимавшегося выводом средств из России: бывшим председателем правившей в Молдавии Демократической партии Владимиром Плахотнюком (числится в розыске сразу по трем уголовным делам) и скандально известным молдавским бизнесменом Вячеславом Платоном (приговорен на родине к 25 годам заключения, а недавно освобожден). Еще одним не менее важным действующим лицом в этой схеме был Александр Коркин, имевший хорошие связи как в банковских кругах, так и среди крупных коммерсантов. Первых он, по версии следствия, склонял к участию в «молдавской схеме», а вторых выводил на этих самых банкиров.

Кстати, именно Александр Коркин — акционер молдавского Victoriabank, владельцем которого считается молдавский олигарх Плахотнюк, в феврале прошлого года стал, по сути, первым фигурантом этого громкого дела, арестованным непосредственно за причастность к выводу средств из России.


 
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