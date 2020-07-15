Молдавский мед получил международное признание

В столице Великобритании оценили качество продукции из Молдовы.

Молдавский мед был признан одним из самых качественных на международной выставке London Honey Awards 2020, которая ежегодно проводится в столице Великобритании.

Об этом стало известно из сообщения Ассоциации экспортеров продуктов пчеловодства Молдовы (АЭППМ), о том, что молдавские переработчики меда приняли участие в ежегодном мероприятии.

В 2020 году две компании-члены АЭППМ завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали, которыми наградили пять отечественных сортов меда.

На выставке London Honey Awards награждают лучших производителей меда в двух категориях: «За качество» и «За упаковку».

Цель выставки – информировать о лучших достижениях в сегменте производства меда.

Такие мероприятия, призванные собирать производителей, переработчиков, пчеловодов и розничных продавцов меда, показывают, насколько важно подержание и даже улучшение качества продукции.

И, конечно же, очень важно продвигать высококачественную продукцию пчеловодческой отрасли, включая аспекты использования и потребления.

Автор: Михаил Генчу