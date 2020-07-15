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Вячеслав Платон попал в ДТП в столице (Видео)
15.07.2020

Предприниматель Вячеслав Платон, не так давно освобожденный из тюрьмы, попал в ДТП в столице. Два автомобиля столкнулись на бульваре Штефан чел Маре около 13:00. 

По словам адвоката Платона, Иона Крецу, ДТП произошло по пути из суда сектора Буюканы, а его подзащитный сидел за рулём. После столкновения машины выехали на встречную полосу движения. Обошлось без травм, но автомобилям повезло меньше - судя по фотографиям, они оба получили серьезные повреждения.

И Вячеслав Платон, и второй водитель отказались рассказать подробности инцидента. Полиция пока не сообщает причины аварии и ее виновника. 


 
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