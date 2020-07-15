Срочно! Еще 332 случая заражения Covid-19 за сутки Подробнее: https://bloknot-moldova.md/news/srochno-1244419

А мы так надеялись, что "пойдем на спад". Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике Молдова.

Согласно данным на сегодня, 15 июля, за последние 24 часа в Молдове были получены новые результаты. В результате подтвердились 332 новых случаев заражения COVID-19.

346 человек находятся в тяжелом состоянии, 27 человек находятся под аппаратами искуственной вентиляции легких, скончались четыре человека. В общей сложности 659 человек стали жертвами COVID-19.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты призвало граждан соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом. При первых симптомах заболевания, таких как: лихорадка, кашель, насморк, следует обратиться к семейному врачу или позвонить в службу 112.

Подготовил Михаил Генчу