В Молдове зреет «онлайн-бунт родителей»

В Молдове родители больше не хотят держать детей дома. Граждане намерены всеми возможными способами настаивать на очном образовании в школах с момента начала нового учебного года.

По крайней мере, эта тема активно обсуждается в Сети.

– Родители, внимание! Поступила проверенная информация, что в отделе образования прошло собрание представителей школ, о том, что в группах объединения родителей против "электронной школы" прошёл призыв к тому что, как только закончится режим самоизоляции, все родители на второй день удаляют со всех гаджетов все учебные платформы и ведут детей в школы, чтобы дистанционное электронное обучение не вошло в норму из-за нашего молчаливого согласия! Сейчас очень боятся активности родителей, и поэтому дано указание на усиление работы с родителями, чтобы не допустить этих действий с их стороны, - написала пользователь соцсетей Анна Масленникова из Комрата.

Подготовил Михаил Генчу