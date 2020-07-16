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Молдаване Одессу этим летом не увидят: Карантин в Украине продлят до осени и изменят его условия
16.07.2020

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что карантин продлят еще минимум на месяц. Кроме того, в ведомстве предлагают внести коррективы в правила адаптивного карантина - передает rbc.ua.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопрос о том, планирует ли правительство на следующей неделе рассматривать проекты документов о продлении карантина. "У нас 31 июля заканчивается карантин. Из-за той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому мы будем продлевать", - пояснил глава Минздрава.

В июне Кабинет Министров Украины опубликовал постановление о продлении адаптивного карантина до 31 июля с обновленными правилами его соблюдения. По словам главы столичной Госпродпотребслужбы Олега Рубана, при тех темпах распространения заболевания, которые наблюдаются сегодня, адаптивный карантин может сохраняться в течение еще 1,5 года.

ТКАЧ ЛИДИЯ


 
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