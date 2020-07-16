А нам все равно, кого не выберешь одно равно.....

Как-то не туда пошли рассуждения, кто же там на президентских выборах будет кандидатом Влада Плахотнюка Считаем, что тут надо конкретизировать географически. Имеет значение, кто будет кандидатом Плахотнюка на президентских выборах в США. Потому что президент США после выборов поставит/сохранит кого-то на посту госсекретаря, министра юстиции - генпрокурора, директора ЦРУ и т.д., а вот от этих личностей уже зависит, что будет с Владом Георгиевичем уважаемым и местами драгоценным.

На фоне перечисленных мастистых американистых фигур меркнут, что Игорь Додон, что Майя Санду, что все прочие претенденты на кресло главного молдавского начальника. Выборы в Молдове и США очень близки по временным рамкам - в обоих случаях в ноябре. Может даже статься, что присягать лидеры двух государств смогут в один день, хотя это всё прохладная осенняя лирика, а мы говорим про настоящую жару.

Так вот, мы считаем, что Владу Плахотнюку совершенно по боку, кто победит на выборах в Молдове. Поскольку победителем будет один из двух хорошо известных стесняшек, не решающихся сказать, что они уже баллотируются и ведут кампанию, то Влад Георгиевич уважаемый также смело может заявить, что он еще не принял решение, кто там его кандидат, хотя на самом деле оба, хотя по правде ни один из, потому что оба непроходимо неэффективны во всем за что бы ни брались.

И Додон и Санду могут в голос говорить, что с ними режиму Плахотнюка конец. Но суровая реальность показала, что этот по своему красивый лозунг хорош для оппозиции, а по приходу к власти как-то смазывается.

Оба кандидата в президенты растеряли главное - доверие к своим способностям. Что толку от борьбы с Плахотнюком, если его схемы холят и лелеют? Что толку от борьбы с Плахотнюком, если её хотят проводить вне правовых рамок, согласно революционной целесообразности? То есть, в обоих случаях эта такая кондовая форма борьбы, чтобы потом однозначно был повод бороться с борцом с режимом Плахотнюка.

Додон и Санду - это кандидаты, которых по правде избирать не хочется. Они не антагонисты друг друга, в них общего куда больше, чем кажется на первый и второй взгляд. Игорь Додон спит и видит себя "отцом нации" и наследником активов олигарха, потому что строил бизнеса по лекалам самодержавного олигарха, но при всем этом исправно работает у него сегодня лишь Министерство пропаганды и тупых про*бов (Минпроптуппрой). Майя Санду спит и видит себя "матерью нации" и наследницей политических методов олигарха, потому что собирается строить его методами неэффективные институты, но при всем этом исправно работало у неё только Министерство лозунгов и громких про*&&в (Минлозгромпрой).

И Додону и Санду нужен политический размах правления плахотнюковских масштабов, то есть выходящий за рамки разумного и цивилизованного, обязательно приправленный корыстью, личными комплексами, амбициями и какими-то нездоровыми политическими интересами. В обоих сколько не вливай инвестиций - а всё в песок.

Почему Плахотнюка может не устраивать Минпроптуппрой или Минлозгромпрой? Ведь это одно и тоже. В условно разной геополитической обертке, но одно и тоже. Там даже работники одни и те же - сидящие на двух креслах в разных ведомствах.

Влад Георгиевич уважаемый может делать свои политические ставки вслепую и не прогадает. Его выборы вообще в другой части света.

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