Молдоване уезжают по румынским паспортам, а возвращаются домой по просроченным молдавским

Пресс-секретарь Пограничной полиции Раиса Новицки заявила для IPN, что в этих случаях лица не будут санкционированы.

В случае если лицо представляет при въезде в страну истекший молдавский паспорт или удостоверение личности, представитель Пограничной полиции проверяет в базе данных личность лица и наличие у него гражданства Республики Молдова и, если данные подтверждаются, разрешает въезд гражданина в страну.

„Мы разрешаем молдавским гражданам въезд в страну с просроченными паспортами, но все зависит от того, позволяет ли страна, в которой они проживают, выезжать с такими документами” – объяснила пресс-секретарь. Если документы истекли, молдавские граждане должны получить в посольстве или консульстве Республики Молдова в той стране, в которой они находятся, справку для поездки, на основании которой они могут выехать из соответствующей страны.

Власти допускают, что в период пандемии люди с двойным гражданством используют истекшие молдавские документы, потому что иностранным гражданам запрещено въезжать в страну. Следовательно, они вынуждены представлять в качестве подтверждающего документа просроченные паспорта.