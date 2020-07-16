Молдавская делегация во главе с премьером Ионом Кику посетит Минск 17 июля

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Политика
Молдавская делегация во главе с премьером Ионом Кику примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Мероприятие запланировано на 17 июля в Минске.
Как сообщили Sputnik в пресс-службе кабмина, премьера будут сопровождать министр экономики и инфраструктуры Сергей Рэйлян и советник главы правительства Кристина Маху.
Повестка двусторонних встреч в рамках визита еще согласовывается. Основные темы, которые предстоит поднять, как отметили в кабмине, касаются интенсификации торгово-экономических отношений между Молдовой и государствами-членами объединения.
@rusputnikmd
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