Виноградари юга приступили к уборке урожая винограда ранних сортов

На текущей неделе виноградари юга (Вулканешть) и центра (Яловень) Республики Молдова приступили к уборке урожая винограда ранних сортов, выращенного в теплицах.

Один из первых в стране проектов выращивания винограда столовых сортов в теплице реализовал фермер Юрий Бивол (SC Selena-Bivol SRL, село Костешть, район Яловень, хозяйство входит в предпринимательский кооператив Fructbioimpex). Виноградник был заложен в теплице площадью 3,5 тыс. га, ранее использовавшейся под выращивание огурцов.

Инвестиции в перепрофилирование объекта составили примерно $15 тыс. (посадочный материал, система капельного орошения, проектные и прочие работы). В прошлом году фермер получил первый небольшой урожай тепличного винограда. В текущем году, согласно прогнозу, урожай составит около 100 тонн. В последующие годы, по мере вступления виноградника в период полного плодоношения, потенциальная урожайность плантации возрастет до 40 т/га.

В тепличном винограднике выращивается два ранних сорта винограда – «Кодрянка» и «Кардинал». Последний из них хорошо знаком потребителям постсоветского пространства, первый – один из лучших молдавских сортов с точки зрения органолептических характеристик ягод. Как отмечает Юрий Бивол, оба сорта относительно неприхотливы, но нуждаются в тщательном соблюдении всех агротехнологических процедур.

А выращивание их в условиях теплиц упрощает этот процесс за счет нивелирования агрессивного воздействия окружающей среды, особенно поздних весенних заморозков и засухи. При этом виноград ранних сортов можно получить в первой половине июля, а в отдельные годы – даже в конце июня.

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