Золотые маски с бриллиантами за 5 тысяч долларов

Чтобы выделиться из толпы, на что только не идут люди, — вот они, новые веяния [фото]

Пока наших политиков и звезд в нескромности обвинить нельзя. Конечно, только в том плане, что касается защитных масок от коронавируса. А может, просто не знают, что зарождается целая индустрия в мире, на которую трудятся дизайнеры, ювелиры, швеи, рекламщики… - в общем, появилась новая мода.

Например, ювелирный магазин в индийском городе Сурат (штат Гуджарат) на фоне пандемии коронавируса начал продажи защитных масок, украшенных бриллиантами. Стоимость такой меры защиты от инфекции — от двух до пяти тысяч долларов. Есть маски из желтого и белого золота, украшенные россыпью бриллиантов. Правда, как выяснилось, заказывают такие маски пока только индийские богачи. Молдавские олигархи скромничают.

Самые обычные маски носит президент Молдовы Игорь Додон. Он даже и не задумывался о моде, - такой груз упал на его плечи.

Президент Молдовы Игорь Додон во вполне скромной маске, не до моды. Фото: соцсети

Мэр Кишинева Ион Чебан (крайний справа) всегда на встречах появляется в маске. Фото: соцсети

Скромно выглядит и мэр Кишинева Ион Чебан. Кстати, стоит отдать ему должное, на всех встречах и заседаниях мунсовета он появляется в защитных масках.

Канду и его соратники в красно-черных масках. Фото: соцсети

Андриан Канду любит с соратниками попозировать перед объективом в масках. Вроде как получается, ближе к народу. Да и не все узнаЮт. Но зато Канду с соратниками настоящее «маски-шоу» устроили, увековечив очередной бред прямо на средствах защиты. Дышать тяжело, зато отличились. Предпочитают кумачевый цвет, видно, ностальгируют по прошлому, с черными «пятнами». Впрочем, сочетание этих цветов характерно для кварталов «красных фонарей» и их ударных тружениц. Символично!

Дойница разочаровала - ни стразов, ни узоров на защитной маске. Фото: соцсети

Молдавские звезды пока не часто позируют в оригинальных масках. Эта мода еще не прижилась в республике. Как правило, их можно увидеть в обычных, в общем-то, защитных средствах. Как, например, певицу Дойницу Герман.

Для Павла Дуганова маска - необходимость, он часто посещает дома нуждающихся в помощи. Фото: соцсети

Для Павла Дуганова, лучшего тамады мира, маска стала, скорее, необходимостью, - он активно занимается благотворительностью, часто ездит к нуждающимся в помощи людям. Тоже о моде как-то не думается.

В Молдове шьют маски на заказ. Фото: соцсети

Кстати, соцсети пестрят объявлениями о шитье масок на заказ в Молдове. Предлагают и с разной расцветкой, и с принтом – губы, к примеру, можно изобразить. Некоторые отваживаются на украшение масок стразами. Но заказывают, в основном, исходя из цветовых предпочтений. С золотом и бриллиантами не предлагают.

А такие средства защиты раздают на борту некоторых авиакомпаний. Фото: соцсети

А вот так мы будем летать. Именно такой дизайн защитных средств для пассажиров разработали и уже используют в авиакомпании Qatar Airways, сервис на борту которой считается одним из лучших в мире.

ЛИДИЯ ТКАЧ