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Политика
Как должен выглядеть следующий кабинет министров, по мнению Андриана Канду
16.07.2020

Лидер Партии Pro Moldova Андриан Канду утверждает, что „скобки” относительно будущем кабинете министров, а также будущего премьер-министра будут открыты в момент, когда нынешний кабинет министров во главе с Ионом Кику будет отправлен в отставку, отмечает IPN.

„Я не могу рассказать вам о составе, я не могу дать вам имена, потому что это преждевременно. Это должно происходить с определенной логикой на определенных этапах. Невозможно уволить правительство Кику без определенных принципиальных договоренностей о том, как все будет устроено с точки зрения программы правления, с точки зрения состава кабинета министров, профиля министров, с точки зрения профессионального опыта, с точки зрения технической экспертизы. Эти вопросы будут обсуждаться очень долго”, - заявил Андриан Канду в ходе передачи „Политика Натальи Морарь” на телеканале TV8.

Что касается должности премьер-министра, Андриан Канду утверждает, что Pro Moldova поддержит любого кандидата из трех, объявленных Платформой DA.

„Очень важна программа правления, конечно, имеет значение и должность премьер-министра, конечно, имеет значение и кабинет министров. В случае с кабинетом министров мы говорили о преобладании профессиональных качеств и опыта больше, чем политической принадлежности. Предпочтительно, чтобы он был не столько аффилированным, сколько профессиональным. Но если аффилированный и очень профессиональный, то и это очень хорошо. Важно, как кабинет министров будет выглядеть профессионально”, - добавил Андриан Канду.

Лидер Партии Pro Moldova Андриан Канду объявил в среду, 15 июля, что 14 депутатов парламентской группы Pro Moldova без колебаний поддержат любой вотум недоверия против власти.

Депутаты от Партии „Платформа достоинство и правда” выдвинули и подписали вотум недоверия правительству во главе с Ионом Кику. Депутаты от Партии действия и солидарности заявили, что решат, поддержат ли они вотум недоверия.


 
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