Внесены изменения в программу «Prima casa»

Министр финансов поделился деталями. Сергей Пушкуца пояснил, что изменения в программе «Prima casa» позволят увеличить число лиц, для которых программа станет доступной.

- Значительное увеличение числа бенефициаров позволит сократить миграцию населения, а также такое явление, как теневая экономика, за счет повышения уровня официальной занятости в национальной экономике и прозрачности заработной платы, - пояснил министр.

Одно из них касается доли собственного участия – она снижена с 10% до 5% от стоимости жилья.

Также увеличен возраст заявителей, которые могут воспользоваться программой - с 45 до 50 лет.

Предоставлено право на участие в программе лицам, у которых есть имущество, но жилая площадь не превышала 9 квадратных метров на человека.

В планах есть возможность предоставить компенсацию в размере 50% от остатка кредита бенефициарам и лицам, получившим ипотечный займ до запуска программы «Prima casă».

Руководство страны планирует изменить размер компенсации для семей с детьми. Таким образом, получатели помощи (родители/опекуны троих детей и больше) в результате утверждения изменений смогут воспользоваться компенсацией в размере 100% ипотечного кредита (основная сумма).

В этом году государственный бюджет выделил 90 миллионов леев на реализацию госпрограммы «Prima casă», из которых 40 миллионов выделено на компенсации.

Автор: Михаил Генчу