Молдаване сбежали в Одессу:

По прибытии ребята отправились в клинику сразу - два дня изоляции, 57 евро с человека и вы на море.

Многих расстроила информация о том, что моря молдаванам в этом году не видать. Оказалось, что кое-кто из наших сограждан, все-таки, к морю прорвались.

Сделал это, конечно, один из самых отчаянных наших сограждан. Алекс Бред (Alex Bred) с женой Маргаритой Бердической недавно въехали в Украину и теперь купаются в Черном море.

Как им это удалось, Алекс подробно описал в соцсетях. Может кто-то тоже плюнет на коронавирус и помчит на пляж. План на первый взгляд идеальный, но вот жена героя оказалась гражданкой Украины. Может поэтому им повезло остаться проживать пандемию на песочке под шум волн?

Вот, что написал Алекс Бред:

Сегодня закончилась маленькая эпопея, и я считаю своим долгом поделиться с вами этой информацией. В понедельник утром мы выехали из Кишинева в Одессу, и с сегодняшнего дня уже официально вольные люди, гуляем где хотим!

Как? Рассказываю. Это вторая наша попытка попасть в Одессу к родным. Первую мы предприняли пару недель назад, но с границы ретировались, потому что нас без вариантов обязывали пройти 14 дней самоизоляции. Работа не позволяла покинуть страну на столько дней, да и сидеть на одном месте не хотелось. Совсем недавно правила изменились. Пойдем по порядку:

- В первую очередь заходим на сайт www.visitukraine.today и детально изучаем всё, что там написано. Информация может меняться постоянно, так что держите руку на пульсе.

- На это же сайте покупаем ковидную страховку. Да, это отдельная страховка и скорее всего надо к этому привыкать, в ближайшее время будут везде подобное требовать. Если округлить то стоимость примерно 1 евро на день пребывания.

- На границе милая дама заботливо нам объясняла процедуру. Вам надо иметь украинские сим-карты и деньги на счету. Скачивате приложение «Дій вдома» и вас на месте к ней подключат. После этого у вас есть 24 часа, чтобы доехать до места вашей изоляции, где вы подтверждаете свое расположение в приложении.

- На сайте опубликован список клиник, в которых вы можете пройти ПЦР-тест на ковид. Стоимость примерно 50 евро. Мы нашли ближайшую к нам клинику и сразу отправились туда. Обязательно оповестить врачей, что анализ сдается для «Дій вдома». Забор анализа только до 12 часов, так что учитывайте это в вашем маршруте. Если вы не успели, то можно успеть на следующее утро, или заказать тест по месту вашего проживания. Будет чуть дороже, но не смертельно.

Мы отправились в клинику сразу. Нам повезло и ближайшая была по пути и совсем недалеко от нашей финальной точки. Занимает все примерно 30-40 минут, но если перед вами очередь, то на каждого уйдет столько. Мы просидели примерно полтора часа. Забор немного неприятный. Мазок из горла с рвотным рефлексом, а потом еще в нос суют так глубоко, что щекочет мозг. Но терпимо.

- По прибытию на место пребывания зарегистрировали его в приложении. У вас должен быть телефон всегда заряжен и на связи, с включенной геолокацией. Покидать зону можно только на короткое время в аптеку или магазин. Рандомно вам будет приходить оповещение с требованием сфотографироваться, поворачивая голову, закрываю глаза и другими квестами. Оставить телефон и уйти гулять не получиться. Использовать свою фотку для распознавания лица тоже не выйдет.

- Результаты анализов ждать 48 часов. Они сразу отравляются в реестр, где вы находитесь на учете, и если вы отрицательны, то автоматом снимаетесь с изоляции.

Итого: два дня изоляции, 57 евро с человека и вы на море! Для нас море это приятный бонус, а основная цель поездки это увидеть родных, с которыми были в разлуке полгода.

ПАВЕЛ МУНТЯН