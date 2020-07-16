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Майя Санду объявила, что ее депутаты проголосуют за отставку правительства Молдовы
16.07.2020

ПДС подтвердила наличие коалиции Санду-Канду-Плаха-Шор в парламенте. ПДС проголосует за отставку Кику. Майя Санду заявила, что поддержит увольнение кабмина – совместно с олигархическими партиями «PRO Moldova» и «Шор».

В среду вечером Майя Санду встретилась с Павлом Филипом, которого лидер ПДС пыталась убедить вступить в коалицию Санду-канду-Плаха-Шор. В социальной сети лидер Демпартии сообщил, что «не видит каким образом ДПМ и другие здоровые силы сядут за стол переговоров с теми, кто платил миллионы долларов за покупку депутатов, с теми, кто за деньги предал избирателей и команду».

ПАВЕЛ МУНТЯН


 
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