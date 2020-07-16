Про пенсии и зарплаты: В Молдове вступили в силу четыре закона

В Monitorul oficial опубликован и вступил в силу пакет из 4-х законов, которые правительство приняло ранее под свою ответственность перед парламентом.

Речь идет о поправках к Закону о единой системе оплаты труда в бюджетном секторе, Закону о госбюджете на 2020 г., Закону о бюджете государственного социального страхования на 2020 г., и Закону о фондах обязательного медицинского страхования на 2020 г., которые накануне промульгировал президент.

После вступления в силу изменений в упомянутые законы зарплата медперсонала в медицинских учреждениях/подразделениях будет увеличена поэтапно двое: на 30% с 1 сентября 2020 г., еще на 30% - с 1 января 2021-го и на 40% - в I половине 2021 г. Получатели государственных пенсий и соцпособий, размер которых не превышает 3000 леев, получат единовременную помощь в 700 леев.

Оговорены выплаты пособий для родственников медиков, скончавшихся в результате деятельности по борьбе с COVID-19. Одобренные правительством поправки предусматривают также увеличение Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской местности на 100 млн леев; выделение 50 млн леев для увеличения Фонда гарантирования банковских кредитов для малых и средних предприятий, управляемого Организацией по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM), предоставление дополнительных 50 млн леев для развития предпринимательской инфраструктуры в рамках создаваемых в районах 16 промышленных платформ; выделение дополнительных 20 млн леев на внедрение Государственной программы Prima cas («Первый дом»), в частности, для компенсаций сотрудникам силовых структур в рамках Prima cas -6.

В то же время, оговорено сокращение вдвое ассигнований для Фонда энергоэффективности - с 80 млн до 40 млн леев. По словам премьер-министра Иона Кику, принятые законопроекты нацелены на оказание помощи примерно миллиону граждан Молдовы, включая пенсионеров и получателей соцпособий, работников медицинской системы, десятков тысяч фермеров, тысяч мелких предпринимателей, сотен семей полицейских и военных, десятков наследников врачей, погибших в результате борьбы с COVID19.

НИКИТА ЗВЕРЕВ