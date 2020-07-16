Филип жестко осадил Санду: «переговоры с перекупщиками депутатов неприемлемы»

Майя Санду пыталась уговорить Павла Филипа проголосовать против правительства Кику. Лидер Демпартии не готов дискутировать с теми, кто предал интересы избирателей.

Об этом стало известно из публикации Павла Филипа на личной странице в соцсети Facebook.

- Вчера прошла хорошая встреча с лидером ДПС Майей Санду, во время которой мы обменялись мнениями о политической ситуации. Мы обсудили то, как управляется страна и как можно улучшить жизнь.

Я все еще убежден, что изменения невозможно провести с помощью коррумпированных депутатов, которые ушли из ДПМ за большие деньги, предложенные ворами миллиарда. Я открыто сказал об этом на встрече.

Не вижу, как Демпартия или другая уважающая себя партия села бы за стол переговоров с теми, кто оплачивал миллионами долларов перебежки депутатов.

Не вижу, как ДПМ или любое другое политформирование вело бы дискуссии с теми, кто продал интересы своих избирателей за мешки с деньгами.

Не понимаю, как от имени ДПМ или любой другой партии, можно подать руку тем, кто замешан в краже миллиарда, сделке с Аэропортом или политической коррупции.

Мы проработали обязательство ПДС и ППДА не голосовать за правительство перебежчиков, и еще раз пришли к тому, что их стремление добиться отставки нынешнего правительства не является окончательной целью. Это всего лишь средство для провоцирования хаоса и дестабилизации ситуации.

Я выразил надежду на конструктивный диалог между уважаемыми политформированиями, который улучшит жизнь рядовых граждан и приведет нашу страну в один ряд с другими европейскими государствами, демократическими и успешными, - написал Павел Филип на своей странице в соцсетях.

Автор: Михаил Генчу