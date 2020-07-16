Как в Молдове правительство Кику в отставку отправляли: С криками, воплями и скандалами

Истеричная оппозиция в самом начале утреннего заседания парламента в четверг заявила, что ее члены созрели для объявления вотума недоверия кабинету министров.

10.00

Заседание началось с того, что второй человек в ДА Слусарь говорит, они и ПАС выдвигают вотум недоверия правительству Кику.

Напомним, для отставки кабинета необходим 51 голос.

У оппозиции пока есть 49.

10.15.

Спикер Гречаная предложила перенести на следующую неделю поправки в кодекс о выборах- ее поддержали.

10.30

Минута молчания по погибшим медикам. По просьбе Уланова из партии "Шор".

10.31

Вотум недоверия внесен - на истеричной ноте это сделал вице-спикер Слусарь. Итак, что не нравится оппозиции?

1. Социально-экономический кризис в стране,

2. Заключение неконституционного соглашения о кредите с Российской Федерацией,

3. Восстановление работы магазинов duty-free в Приднестровском регионе,

4. Провал стратегического партнерства с Румынией, ЕС и США, активизация евразийского вектора и сотрудничества с СНГ. И так далее.

Как отмечают коллеги из молдавских СМИ, вотум пронизан махровой русофобией.

10.40

Расходимся?

Гречаная отметила, что парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету изучит проект вотума, и, если он соответствует юридическим требованиям, он будет рассмотрен на следующей неделе. То есть, заседание идет дальше своим чередом?

10.45

В общем, истерили зря с утра.

ХХХ

Политолог Богдан Цырдя:

А почему Майя Санду несколько месяцев подряд утверждала, что не будет голосовать вместе с бандитами, в том числе отставку правительства, а сейчас, когда правительство расторгло договор о преступной концессии аэропорта, решила поддержать вотум недоверия?

Неужели потому что ей приказал Плахотнюк, который имеет на нее компромат?

ХХХ Социалисты считают, что сегодня партия «Действие и Солидарность», возглавляемая Майей Санду, подтвердила свое участие в олигархических играх Влада Плахотнюка и Илана Шора. Об этом написал в социальной сети председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

ХХХ

Прекрасный диалог в парламенте Молдовы

К - Компетентность.

МОЦПАН: Предлагаю создание Бюро ветеранов.

ЖИЗДАН: Оно уже существует!

МОЦПАН: Странно…

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ПАВЕЛ МУНТЯН