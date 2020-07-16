Как в Молдове правительство Кику в отставку отправляли: С криками, воплями и скандалами

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Истеричная оппозиция в самом начале утреннего заседания парламента в четверг заявила, что ее члены созрели для объявления вотума недоверия кабинету министров.
10.00
Заседание началось с того, что второй человек в ДА Слусарь говорит, они и ПАС выдвигают вотум недоверия правительству Кику.
Напомним, для отставки кабинета необходим 51 голос.
У оппозиции пока есть 49.
10.15.
Спикер Гречаная предложила перенести на следующую неделю поправки в кодекс о выборах- ее поддержали.
10.30
Минута молчания по погибшим медикам. По просьбе Уланова из партии "Шор".
10.31
Вотум недоверия внесен - на истеричной ноте это сделал вице-спикер Слусарь. Итак, что не нравится оппозиции?
1. Социально-экономический кризис в стране,
2. Заключение неконституционного соглашения о кредите с Российской Федерацией,
3. Восстановление работы магазинов duty-free в Приднестровском регионе,
4. Провал стратегического партнерства с Румынией, ЕС и США, активизация евразийского вектора и сотрудничества с СНГ. И так далее.
Как отмечают коллеги из молдавских СМИ, вотум пронизан махровой русофобией.
10.40
Расходимся?
Гречаная отметила, что парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету изучит проект вотума, и, если он соответствует юридическим требованиям, он будет рассмотрен на следующей неделе. То есть, заседание идет дальше своим чередом?
10.45
В общем, истерили зря с утра.
ХХХ
Политолог Богдан Цырдя:
А почему Майя Санду несколько месяцев подряд утверждала, что не будет голосовать вместе с бандитами, в том числе отставку правительства, а сейчас, когда правительство расторгло договор о преступной концессии аэропорта, решила поддержать вотум недоверия?
Неужели потому что ей приказал Плахотнюк, который имеет на нее компромат?
ХХХ Социалисты считают, что сегодня партия «Действие и Солидарность», возглавляемая Майей Санду, подтвердила свое участие в олигархических играх Влада Плахотнюка и Илана Шора. Об этом написал в социальной сети председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.
ХХХ
Прекрасный диалог в парламенте Молдовы
К - Компетентность.
МОЦПАН: Предлагаю создание Бюро ветеранов.
ЖИЗДАН: Оно уже существует!
МОЦПАН: Странно…
ОБНОВЛЯЕТСЯ
ПАВЕЛ МУНТЯН
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