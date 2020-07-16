Саакашвили врет: и родственники у Котовского есть, и останки его никто не крал

Не верьте русофобам, жующим галстуки. Так, наверное, можно было бы озаглавить этот материал, отправной точкой которого стало сообщение общественного деятеля Игоря Тулянцева.

– Несколько дней назад в молдавских СМИ появилась информация об исчезновении останков Григория Ивановича Котовского из склепа-мавзолея, который находится в Одесской области. СМИ ссылаются на заявления Михаила Саакашвили. При этом украинский политик грузинского происхождения с умным видом размышляет о том, что со стороны родственников не было попыток забрать останки советского комбрига. И вообще Саакашвили считает, что никто даже и не признает свое родство с Григорием Ивановичем, - написал Тулянцев в соцсетях.

По его словам, останки Котовского до сих пор находятся в склепе-мавзолее в Подольске на своём месте.

– Говорю об этом со всей ответственностью. Информация проверена. Во-вторых, прямая внучка Григория Ивановича Котовского, Мария Григорьевна Котовская, неоднократно обращалась с просьбой к украинским властям передать ей останки родного деда для последующего перезахоронения на его родине. В-третьих, для процедуры перезахоронения была проделана колоссальная работа. Напомню, Григорию Котовскому было присвоено звание Почетного гражданина города Хынчешть (Котовск). И мы продолжаем серьезно заниматься вопросом возврата останков Григория Котовского на его историческую Родину. Это все, что нужно знать о заявлениях Саакашвили, - отметил Тулянцев.

По его мнению, Саакашвили – «обычный болтун, который совершенно на ровном месте сделал волны в тазике».

Мавзолей Котовского

– Но я не исключаю, что это некая "разведка боем". От этих жутко закомплексованных политических импотентов можно ожидать много пакостей. И если с останками Григория Котовского что-то произойдёт, то к этому точно будут причастны украинские власти. Ну, или околоплавающие мелкие рыбешки наподобие Саакашвили. Они до сих пор воюют с памятниками и нашей историей. А ведь обещали с коррупцией и бедностью. Жалкие, мелкие и трусливые шмекеры, - заключил Тулянцев.

Ранее Михаил Саакашвили заявил – он не исключает, что тело бессарабского Робин Гуда может появиться на аукционе Sotheby's где-то через пару лет.

Подготовил Михаил Генчу