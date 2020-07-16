Кику: У Avia Invest есть 180 дней, чтобы вернуть Кишинёвский аэропорт государству

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Общество
Судя по вчерашним заявлениям премьер-министра, в деле о концессии аэропорта они собираются идти до конца. Глава кабмина отметил, что правительство будет строго придерживаться всех положений, прописанных в контракте.
"Мы пойдем в суд, представим все документы. Никто на танках не поедет на аэропорт", – заявил Кику.
При этом он не понимает почему экс-министр юстиции в правительстве Санду, заступается за Avia Invest. Кику считает, что она совершила ряд ошибок, когда пыталась расторгнуть контракт с компанией.
Ждём горячих комментариев от шоровских СМИ и Avia Invest.
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