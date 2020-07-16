Президент Молдовы Игорь Додон комментирует ситуацию в Парламенте РМ

Президент Молдовы Игорь Додон, комментируя ситуацию в высшем законодательном органе республики, где оппозиционные депутаты инициировали вотум недоверия правительству под руководством Иона Кику, заявил, что "происходящее сейчас в парламенте не имеет ничего общего с интересами граждан".

По словам президента, правительство Кику справляется с ситуацией в тяжелых условиях, которые затронули большинство стран.

"Попытки отправить в отставку кабмин, после того, как оно на днях приняло очень важные решения для пенсионеров, медработников, аграриев, госслужащих, когда запущен процесс возврата аэропорта в собственность государства, и есть реальные результаты в расследовании и привлечении к ответственности виновников кражи миллиарда, выглядят либо политической авантюрой со стороны партий бывшего блока ACUM, либо сговором с олигархическими силами которые хотят вернуть контроль над государственными институтами", - отметил Додон.

@rusputnikmd