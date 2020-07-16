Золотой початок в Кишиневе: Кукуруза для жителей столицы стала деликатесом – цены на овощи-фрукты

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Общество
Цены на Центральном рынке на овощи-фрукты всегда вызывают возмущение. А если учесть, что на других кишиневских базарчиках все значительно дороже, иногда и на полцены, то количество гневных комментариев в соцсетях зашкаливает.
Например, сырой початок кукурузы стоит 7-10 леев за штуку. А персики сегодня на Центральном рынке – 20-26 леев за килограмм, помидоры – 22-25 леев.
Помидоры - дороже 20 леев за кило. Фото: соцсети
Кстати, вчера, 15-го июля, цены на Центральном рынке на овощи и фрукты были значительно ниже. Как-то внезапно вдруг все подорожало.
Многие говорят, если и делают закрутки, то очень скромно в плане объемов, - нет денег на это. Хочется поесть хотя бы вдоволь фрукты-овощи. Какие уж тут заготовки на зиму?!
Публикуем сегодняшние, на 16 июля 2020 г., цены на фрукты и овощи на Центральном рынке в Кишиневе.
Персики – 20 леев/кг.
Нектарины - 23 лея/кг.
Абрикосы – 16 леев/кг.
Кукуруза – 7 леев/шт.
Малина – 43-45 лея/кг.
Клубника – 45 леев/кг.
Крыжовник – 35 леев/кг.
Смородина - 50 леев/кг.
Ежевика – 50 леев/кг.
Арбузы – 7 леев/кг.
Перец болгарский – 14 леев/кг.
Картофель - 7-9 леев/кг.
Морковь – 8 леев/кг.
Помидоры – 22-25 леев/кг.
Кабачки – 10 леев/кг.
Баклажаны – 20 леев/кг.
Фасоль («пастери») – 30-40 леев/кг.
Капуста - 7 леев/кг.
Шампиньоны – 22-28 леев/кг.
ЛИДИЯ ТКАЧ
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