Золотой початок в Кишиневе: Кукуруза для жителей столицы стала деликатесом – цены на овощи-фрукты

Цены на Центральном рынке на овощи-фрукты всегда вызывают возмущение. А если учесть, что на других кишиневских базарчиках все значительно дороже, иногда и на полцены, то количество гневных комментариев в соцсетях зашкаливает.

Например, сырой початок кукурузы стоит 7-10 леев за штуку. А персики сегодня на Центральном рынке – 20-26 леев за килограмм, помидоры – 22-25 леев.

Помидоры - дороже 20 леев за кило. Фото: соцсети

Кстати, вчера, 15-го июля, цены на Центральном рынке на овощи и фрукты были значительно ниже. Как-то внезапно вдруг все подорожало.

Многие говорят, если и делают закрутки, то очень скромно в плане объемов, - нет денег на это. Хочется поесть хотя бы вдоволь фрукты-овощи. Какие уж тут заготовки на зиму?!

Публикуем сегодняшние, на 16 июля 2020 г., цены на фрукты и овощи на Центральном рынке в Кишиневе.

Персики – 20 леев/кг.

Нектарины - 23 лея/кг.

Абрикосы – 16 леев/кг.

Кукуруза – 7 леев/шт.

Малина – 43-45 лея/кг.

Клубника – 45 леев/кг.

Крыжовник – 35 леев/кг.

Смородина - 50 леев/кг.

Ежевика – 50 леев/кг.

Арбузы – 7 леев/кг.

Перец болгарский – 14 леев/кг.

Картофель - 7-9 леев/кг.

Морковь – 8 леев/кг.

Помидоры – 22-25 леев/кг.

Кабачки – 10 леев/кг.

Баклажаны – 20 леев/кг.

Фасоль («пастери») – 30-40 леев/кг.

Капуста - 7 леев/кг.

Шампиньоны – 22-28 леев/кг.

ЛИДИЯ ТКАЧ