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Позиция депутата Олейника относительно вотума недоверия правительству Кику
16.07.2020

Независимый депутат Александр Олейник высказал свою позицию по поводу вотума недоверия против правительства Кику, поданного в парламент, сообщает ТРИБУНА.

«Быть, или не быть, вот в чем вопрос… писал Шекспир, задаваясь вопросом, на который еще пока никто не нашел ответ. Исходя из наших реалий, немного поменяем его – когда свергаем и кого воздвигаем?…

СЕЙЧАС, несколько минут назад, был представлен вотум недоверия правительству Кику … Из всего, что было изложено с центральной трибуны, я согласен с некоторыми высказываниями. Нужно признать – в некоторых областях мы действительно не справились … И необходимы изменения, нужно найти меры решения проблем и т. д.

Но СЕЙЧАС это проблема – если мы свергнем это правительство, кем мы его заменим?

Более того, кто за него проголосует?, если даже подписавшие не принимают поддержку некоторых парламентских фракций/групп… Если все это для пиара – это одно. Но если мы хотим что-то изменить – нужно сесть и поговорить, только посредством конструктивного диалога мы сможем улучшить положение вещей, а также условия жизни граждан…», написал Олейник в социальной сети.

Андриана Кептине


 
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