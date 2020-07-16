16 Июля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Смертный приговор для политика Майи Санду
16.07.2020

Смертный приговор для политика Майи Санду

«Кто с Плахотнюком поведется…».

Не смолкают комментарии по поводу решения Майи Санду поддержать вотум недоверия действующему молдавскому кабмину.

Ранее Санду заявила, что парламентская фракция ее партии «Действие и солидарность» проголосует за отставку кабмина Кику. Голосовать пэдээсники будут вместе с фракциями партий «PRO Moldova» и «Шор».

– Свершилось! Партия Майи Санду поддержит вотум недоверия правительству! Итак, Майя Григорьевна поддалась на увещевания агентов влияния Плахотнюка в ее окружении - с чем я и ее поздравляю. Теперь начинается самое интересное. Если антигосударственные силы вместе с «борцунами» из правого блока наберут 51 голос и отправят правительство Иона Кику в отставку, у них будет выбор между следующими вариантами, - пишет советник президента Эрнест Варданян и дальше перечисляет эти варианты:

– Первый. Проголосовать за новое правительство вместе с Канду и Шором, но в таком случае президент может не выдвинуть их кандидата. Тупик, после чего - досрочные парламентские выборы, которые сильно изменят ландшафт (привет Андрею Нэстасе). Второй. Создать широкую коалицию с социалистами и демократами, но в таком случае правые сами себя лишат возможности критиковать их же собственное правительство - это означает отсутствие внятной протестной повестки для Майи Санду на президентских выборах. Третий. Оставить и.о. премьера и нести ответственность за политический кризис, наложенный на продолжающуюся пандемию, - рассуждает Варданян, резюмируя:

– Как говорится, ни в чем себе не отказывайте, господа правые! Теперь это ваша головная боль. А мы предупреждали: кто с Плахотнюком поведётся, тот...
Свое видение ситуации изложил в своем телеграм-канале «Мега-ватник» политолог Владимир Букарски.

– Итак, госпожа соросяшечка Майя Санду, которая больше года твердит, что "не будет голосовать вместе с бандитами", присоединяется к вотуму недоверия именно в тот момент, когда правительство Иона Кику берет на себя ответственность за реализацию социальных инициатив; находит веские основания для возвращения прихватизированного Кишинёвского аэропорта в собственность народа; вплотную занимается делом Нацбанка Молдовы с целью скорейшего возвращения украденного миллиарда.

У нас есть только одно объяснение. Прозвучал звоночек. Может быть, из одного посольства (догадайтесь с трёх раз, какого). А может, из Майами, где обитает беглый международный преступник Влад Плахотнюк. И был предложен выбор: «Девочка, либо ведёшь себя правильно (сваливаешь правительство в угоду беглому олигарху), либо имеющийся на тебя компромат становится достоянием широкой общественности, - пишет Букарский.

Подготовил Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
244
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.