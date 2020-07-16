Смертный приговор для политика Майи Санду

«Кто с Плахотнюком поведется…».

Не смолкают комментарии по поводу решения Майи Санду поддержать вотум недоверия действующему молдавскому кабмину.

Ранее Санду заявила, что парламентская фракция ее партии «Действие и солидарность» проголосует за отставку кабмина Кику. Голосовать пэдээсники будут вместе с фракциями партий «PRO Moldova» и «Шор».

– Свершилось! Партия Майи Санду поддержит вотум недоверия правительству! Итак, Майя Григорьевна поддалась на увещевания агентов влияния Плахотнюка в ее окружении - с чем я и ее поздравляю. Теперь начинается самое интересное. Если антигосударственные силы вместе с «борцунами» из правого блока наберут 51 голос и отправят правительство Иона Кику в отставку, у них будет выбор между следующими вариантами, - пишет советник президента Эрнест Варданян и дальше перечисляет эти варианты:

– Первый. Проголосовать за новое правительство вместе с Канду и Шором, но в таком случае президент может не выдвинуть их кандидата. Тупик, после чего - досрочные парламентские выборы, которые сильно изменят ландшафт (привет Андрею Нэстасе). Второй. Создать широкую коалицию с социалистами и демократами, но в таком случае правые сами себя лишат возможности критиковать их же собственное правительство - это означает отсутствие внятной протестной повестки для Майи Санду на президентских выборах. Третий. Оставить и.о. премьера и нести ответственность за политический кризис, наложенный на продолжающуюся пандемию, - рассуждает Варданян, резюмируя:

– Как говорится, ни в чем себе не отказывайте, господа правые! Теперь это ваша головная боль. А мы предупреждали: кто с Плахотнюком поведётся, тот...

Свое видение ситуации изложил в своем телеграм-канале «Мега-ватник» политолог Владимир Букарски.

– Итак, госпожа соросяшечка Майя Санду, которая больше года твердит, что "не будет голосовать вместе с бандитами", присоединяется к вотуму недоверия именно в тот момент, когда правительство Иона Кику берет на себя ответственность за реализацию социальных инициатив; находит веские основания для возвращения прихватизированного Кишинёвского аэропорта в собственность народа; вплотную занимается делом Нацбанка Молдовы с целью скорейшего возвращения украденного миллиарда.

У нас есть только одно объяснение. Прозвучал звоночек. Может быть, из одного посольства (догадайтесь с трёх раз, какого). А может, из Майами, где обитает беглый международный преступник Влад Плахотнюк. И был предложен выбор: «Девочка, либо ведёшь себя правильно (сваливаешь правительство в угоду беглому олигарху), либо имеющийся на тебя компромат становится достоянием широкой общественности, - пишет Букарский.

Подготовил Михаил Генчу