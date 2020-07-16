Политика «Тамбовский волк тебе товарищ» - восстание ликанов в парламенте Попшой узнал, что он «товарэш», а Дьяков «познакомился» с «тамбовским волком». Замечательный диалог состоялся в парламенте. Сначала глава фракции Демпартии Дмитрий Дьяков взял слово по праву реплики и обратился к зампредседателя парламента, члены партии «Действия и солиданость» Михаю Попшою: – Товарищ Попшой… – Тамбовский волк вам товарищ! – по классике ответил Попшой. Оба они, наверное, не знают, что этим выражением, "Тамбовский волк тебе товарищ", весь бывший Союз обязан… выходцу из Молдовы. Об этом в одном из следующих материалов. Подготовил Михаил Генчу

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