Сегодняшнее заседание парламента Молдовы началось с минуты молчания

В нашей стране от вируса погибло 28 медработников. Сегодняшнее заседание парламента началось с минуты молчания в память врачей, погибших в борьбе с коронавирусом.

Председатель парламента Зинаида Гречаный подчеркнула, что медицинские работники, заразившиеся коронавирусом на рабочем месте при лечении пациентов, заслуживают особой признательности и восхищения – их каждодневная работа связана с высоким риском для жизни, и достойна нашей вечной благодарности.

Именно врачи сегодня на переднем крае борьбы с эпидемией COVID-19, и они денно и нощно спасают жизни. С начала эпидемии и по сегодняшний день в Молдове было выявлено 20 040 случаев заболевания коронавирусом.

Из-за осложнений хронических болезней, вызванных вирусом нового типа, скончалось 662 человека, включая 28 работников медицинской системы страны.

Автор: Михаил Генчу