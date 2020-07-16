«Мы хотим работать!». Артисты, рестораторы и музыканты вышли на протест

Артисты, музыканты, фотографы и рестораторы собрались на протест.

У здания правительства в Кишиневе граждане выразили возмущение ограничениям, введенным Национальной комиссией по чрезвычайной ситуации в здравоохранении в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, сообщает Sputnik.

Представители сферы искусства, по их словам, полностью бездействуют, потому что все культурные учреждения Молдовы все еще закрыты, а торжественные церемонии запрещены.

Рестораторы, в свою очередь, возмущены ограничениями по числу клиентов, которые одновременно могут посетить заведение.

Организатор культурных и праздничных мероприятий Людмила Белостечник рассказала корреспонденту Sputnik Молдова о том, что многие артисты и музыканты фактически не работают с середины марта текущего года, когда в государстве было введено чрезвычайное положение, а еще с конца октября 2019-го.

– У многих растут проценты от кредитов, которые люди взяли в коммерческих банках на развитие собственного дела. Мы требуем, чтобы в правительстве нам указали четкие рамки, как работать дальше, а не прекращать полностью нашу деятельность. Господин Кику попросил нас перепрофилировать свою деятельность, но разве искусство можно интерпретировать по-другому? – отметила Белостечник.

Подготовил Михаил Генчу