Комбатанты, перекрывшие центр Кишинева: ...Возьмёмся за оружие

Около трехсот человек у здания парламента требовали переговоров с представителями законодательной власти [видео]

Кишиневская примета: раз центр города перекрыт, значит, идет очередная акция протеста. Вот и сегодня перекрыли бульвар Штефана чел Маре, образовались пробки, а полицейские превратились в регулировщиков.

На сей раз на митинг у здания парламента собрались комбатанты. Требования известные - ликвидация в Зоне безопасности приднестровских КПП, бесплатные медполисы и увелчиение пособий и льгот.

На дороге, уже свободной от машин, собралось человек двести. Образовали круг и яростно спорили о том, как власть не уважает ни комбатантов, ни их заслуг. Остальные участники акции протеста разбились по кружкам по интересам, остальные присели у президентуры. Оцепление полицейских у в полном облачении у парламента выглядело устрашающим...

Полиция оцепила здание парламента.Фото: ЛЕОНИД РЯБКОВ

- Хотим, чтобы нам вернули льготы! - говорит один из комбатантов, увешанный наградами. - Обещали и полис медицинский с 1 июня...

- Вы же видите, какая ситуация сложная в стране с этим коронавирусом!

- Да у них никогда нет денег! Мы посчитали, ветеранов без бесплатного полиса всего 2400 человек. А получается. у них нашлись деньги, чтобы поднять себе зарплаты на 4 тысячи леев, а на бедных ветеранов денег нет?! Если нас не услышат, есть другие меры воздействия - будем дороги перекрывать! Хватит сидеть по домам.

К комбатантам вышел депутат, полковник МВД в отставке Кирилл Моцпан. Начались переговоры, которые, впрочем продлились недолго.