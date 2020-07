Интервью Дмитрий Талмазан. Сегодня, чтобы стать лейтенантом, не обязательно быть десять лет младшим лейтенантом Интервью с Дмитрием Талмазаном, digital entrepreneur. Рубрика Be great together powered by Tekwill Дима, привет. Мы, наверное, почти год не общались. Заглянул на твою страницу в Facebook – там список в пол страницы, чем ты сейчас занимаешься. А можешь сформулировать все свои проекты и бизнесы в одной строчке? Могу. Если бы у меня была бумажная визитка, то на ней было бы написано: «digital entrepreneur» Знаешь, раньше слово «бизнесмен» всегда означало, что кто-то организовал работу других людей и его доход – это часть прибыли, созданной их трудом. Но сейчас, когда интернет и социальные сети дали возможность «масштабировать» себя, то понятие «бизнесмен» расширилось. Много людей, далеко ходить за примером не надо, я сам, работают в одиночку, но это именно бизнес, а не наемная работа и не фриланс. Ты – «эксплуататор» или «solopreneur»? Никогда не «эксплуататор», иногда – solopreneur, но чаще всего, это несколько ролей. Тогда рассказывай подробнее об основных своих проектах… Основных направлений три. Это агентство ASAP – digital team. Это - Talmazan School. И это – Prom Capsula. Prom Capsula – это что-то совсем для меня новое. Но не буду больше перебивать. Продолжай по порядку… В агентстве все просто. Оно специализируется на продвижении компаний и брендов в цифровой среде. Я там соучредитель, вместе с Алиной Флоря, которая занимается и оперативным руководством. При этом я, периодически, подключаюсь к работе агентства. В большей части – это стратегические вопросы и, иногда, продажи. В Talmazan School я – основной эксперт. Но со мной вместе работает целая команда, без их слаженных усилий результат был бы совсем не такой. А вот в Prom Capsula – я настоящий собственник. Придумал проект, нанял директора, и он уже организует всю работу. Какую работу? Чем занимается Prom Capsula? Это проект для учреждений и выпускников. Идея, конечно, не была новой, но в современном мире зачастую важнее как реализована и «упакована» идея, а не ее новизна. Мы записываем видео обращения «в будущее». Его могут записать выпускники школы или университета, сотрудники компании, члены организации, да хоть жители населенного пункта. Эти записи могут храниться в «облаке», которое мы организовали. А могут быть записаны на физическом носителе, упакованы в физическую капсулу и сохранены в определенном месте. Проходят пять, десять, пятнадцать, пятьдесят лет и ты можешь увидеть свое обращение к себе из прошлого. Идея с историей. Но, не спорю, сейчас ее можно реализовать по другому, чем во времена видеокассет… Именно. Перед самым карантином мы, как раз, заканчивали проект для мэрии села Сарата Галбене. Провели съемки с дрона, собрали много видео информации, чтобы показать через 50 лет, какое село было в 2020 году. Для хранения капсулы был разработан проект мини-сквера, с фонтаном, специальным камнем, скамейками, газонами. Торжественное открытие должно было состояться весной. Но, как понимаешь, пришлось ивент перенести. Ждем отмены ограничений на публичные события, и первый большой проект Prom Capsula увидит жизнь. Слушаю тебя, и у меня в голове крутится вопрос. Интересно узнать твое мнение. Я вчера наткнулся на одно видео. Выступление Александра Барда. Очень интересная личность. Его называют философом киберпространства. Он действительно хорош. Мало того, что он был вдохновителем и участником эпатажной поп-группы «Армия Любовников», он еще и написал книгу «Нетократия», где лет за 10 до «взрыва» социальных сетей концептуально описал будущее интернета и общества. Так вот. В этом выступлении он говорит, что новое поколение перестало быть «Individuals» (индивидуумами) и стало «Dividuals» (разделенными людьми). То есть, больше нет человека, который всю жизнь стремиться стать лучшим хирургом, писателем или садовником, видя в этом свое предназначение. Нет. Теперь все не так. Утром ты садовник, днем программист, вечером «живая скульптура» на пешеходной улице, а ночью – рок-музыкант. При этом легко расстаешься с одними ролями и легко приобретаешь другие. Он прав или нет? Твое мнение? Об этом явлении мы (я) как раз и говорим в Talmazan School. В том числе, когда речь идет о маркетинге товаров и услуг для разных возрастных категорий. От поколений X и Y до Z и «альфа». Начинается заговор профессионалов. Я, лично, бесконечно путаюсь в этих определениях. Вот я – какое поколение, X или Z? А ты? Сейчас попробую объяснить про поколения «на пальцах». X – это поколение, у которого на балконе хранится уже только одна целая лыжа, но ее никогда не выбросят. Вдруг пригодится. Y – это поколение пионеров. Им нужен лидер, отряд, им нужно идти куда-то под чьим-то руководством. Z и «альфа» - это «художники». Они не будут работать в офисе. У них нет привязанности к бренду или к какой-то отдельной личности. Сегодня он с дредами, завтра бритый наголо. Им все равно куда идти, лишь бы было интересно и при этом еще чувствовать, что они самосовершенствуются. Z – это те, кто уже такие. А «альфа» - это их дети. Им еще нет 10 лет, они будут смотреть «Машу и медведи» где очень быстро меняются кадры, а «Мария, Мирабелла» - для них снотворное. Тогда, в самом ближайшем будущем, нас ждет неизбежная смена всего. Он системы образования до маркетинговых стратегий и цикла жизни предприятий. И не потому, что «альфа» устроят революцию. Чтобы делать революцию нужны, как минимум, пионеры, объединенные в отряды. Они просто равнодушно и со скукой отвернутся от того, что им неинтересно, зарегистрируют себе профиль в Instagram, наберут миллион фоловеров и начнут зарабатывать деньги, не спрашивая взрослых, как им жить, и какой диплом им нужен. Чувствуется, что ты – не Z. «Альфы» пойдут открывать себе профиль, скорее, в TikTok, а не в Instagram. Instagram для них может оказаться слишком статичен. И ты преподаешь это в Talmazan School? Причем сейчас, во время карантина, мы провели занятия для более чем 1000 молдавских учителей и для Технического университета и Университета Тестемицану. Мы рассказываем как работать с молодым поколением, как вовлекать учеников, как делать онлайн занятия, чтобы ученики не засыпали. Если честно, то приличная часть времени уходила просто на то, чтобы объяснить учителям, что такое Zoom и как им правильно пользоваться. Ты сдвигаешь Talmazan School в сторону образования, а не маркетинга? Talmazan School – это диджитал коммуникациях, социальных сетях и безопасности в онлайне. А образование – это часть диджитал коммуникаций. Тогда, в завершении, дай темы пары актуальных уроков по новому цифровому миру… Выдергиваю из колоды. Это не первое, второе и третье место, это рэндомные темы: Чтобы стать лейтенантом не обязательно быть десять лет младшим лейтенантом. Чтобы начать бизнес, можно просто пойти на AliExpress, выбрать товар, подключить пару инфлуенсеров и заработать денег Только ты привыкнешь к 3G, как появится 5G. Только ты начнешь считать бренд одежды модным, как появится smart fabric и мода переменится вмиг. Как только ты станешь SMM-щиком выяснится, что они уже никому не нужны. Пора привыкать к тому, что только изменения постоянны Павел Зинган

