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На устах
Национальный банк Молдовы заявил о своей "глубокой обеспокоенности" действиями НЦБК
16.07.2020

Национальный банк Молдовы заявил о своей "глубокой обеспокоенности" действиями Национального центра антикоррупции, который возбудил уголовное дело в отношении четырех менеджеров НБМ.

Регулятор утверждает, что его сотрудники, которые "якобы противозаконно истолковали фактические и правовые ситуации, что послужило основанием для якобы неправомерного принятия решения Исполнительного комитета НБМ о согласованном действии некоторых акционеров и отсутствии предварительного разрешения НБМ на владение существенными долями в акционерном капитале банка" пользуются презумпцией невиновности и вообще "сложность профессиональных рассуждений, применяемых сотрудниками НБМ, с другой стороны, экспоненциально увеличивают спорные риски, которым подвергается НБМ и его сотрудники".

За очень сложными формулировками НБМ пытается вытащить мысль, что он непогрешим, аки Конституционный суд, в своих решениях, даже если они кому-то не нравятся, что, в общем, натягивание совы на глобус и грубое искажение действительности.

НБМ давно надо бы расчехлить на предмет чем они там занимаются и чей они политический инструмент. Спойлер - инструмент они чей-то заморский.

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