Россияне застряли в аэропорту Кишинева и взывают о помощи

В редакцию обратились россияне, заработавшие огромные проблемы при попытке вылета из Кишинева.

- Наш рейс из Кишинёва в Москву а/к FlyOne 5f121 должен был вылететь 16 июля 2020 в 10 утра. После прохождения регистрации на рейс и сдачи багажа работники аэропорта переместили нас, 10 пассажиров с малолетними детьми плюс 5 человек, которые со среды тоже не могут покинуть страну, – в транзитную зону и сообщили, что рейс отменен, мы, граждане России не можем покинуть страну и должны ожидать решения посольства России в Кишиневе в транзитной зоне.

Пожалуйста, помогите нам вернуться в Россию! Некоторые пассажиры не могут попасть на похороны, есть и те, кому необходимо ухаживать за больными родственниками. Прилагаю список этих граждан России: Михаил Дробышев, Сергей Гриценко, Анна Галашева, Мария Данилова, Мирослав Данилов, Евгения Мартиросян, Юлия Мищенко, Александр Заводов, Стефания Заводова, Анна Горляк, Денис Барабашев, Ольга Кокарева, Гусейн Магомедов, Юрий Матюнин, - пишут россияне в редакцию «Блокнот Молдова».

Позже стало известно, что рейс был, все-таки, отправлен, но без упомянутых пассажиров. Они же продолжаются ждать… непонятно чего. Милости судьбы, наверное! Одной из женщин вызвали скорую помощь, а у нее, между прочим, маленький ребенок.

– Здесь собралось больше 14 человек, которым в ультимативной форме было заявлено со стороны молдавской авиакомпании, что рейс вылетит без пассажиров на борту. Компания не нашла ничего лучше, как зарегистрировать всех пассажиров на рейс, получить багаж, а затем переместила всех в транзитную зону без объяснения причин. Представитель компании появился только через 4 часа и уклонился от каких либо комментариев. Всем пассажирам было заявлено самостоятельно обращаться в консульский отдел в Молдове, - написали пассажиры улетевшего без них рейса.

Как стало известно редакции «Блокнот Молдова», речь идет об отмене конечно рейса, которым эти пассажиры должны были лететь из Москвы дальше. В итоге, они застряли в Кишиневе.

Подготовил Михаил Генчу