Срочно! Еще 224 случая заражения Covid-19 за сутки

Надеялись, что "пойдем на спад", но пока не сильно идет. Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике Молдова.

Согласно данным на сегодня, 16 июля, за последние 24 часа в Молдове были проведены 1889 тестов, из которых 609 - повторных. В результате подтвердились 224 новых случаев заражения COVID-19, 21 из них - на левом берегу Днестра.

Общее количество заболевших коронавирусом достигло 20 264 человек, из которых 13 640 уже выздоровели. В общей сложности 659 человек стали жертвами COVID-19.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты призвало граждан соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом. При первых симптомах заболевания, таких как: лихорадка, кашель, насморк, следует обратиться к семейному врачу или позвонить в службу 112.

Подготовил Михаил Генчу